她在中國金融機構存5000多萬 想領出時被告知沒這筆錢...

中國民眾在山東省濱州市渤海五路信用社存了1100萬人民幣（約新台幣5167萬元），去領錢時卻被行員告知「沒有這筆錢」。（歐新社）

2018-06-18 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕在金融機構存的鉅款竟然會憑空消失！中國女子付玲，過去在山東省濱州市渤海五路信用社存了1100萬人民幣（約新台幣5167萬元），過了一段時間要去領錢時卻被行員告知「沒有這筆錢」，讓她當場傻眼，後來想到法院對銀行提告民事賠償，法院竟然不願受理。

據《澎湃新聞》報導，其實付玲的損失只是案例之一，山東省農村信用社聯合社在2013 年至2015年間，有3間分行的27名儲戶發生存款消失的狀況，總共損失金額達到2億6473萬人民幣（約新台幣12.4億元）。

當局經過刑事調查後，發現共有段某、楊某等11名嫌犯，在山東農村信用社分行偽造金融票證，以高利率吸引民眾存款再加以坑殺。其中段嫌還是分行行長，嫌犯中總共有5名是銀行員工，他們騙走儲戶的資金後，再將錢拿去為創能石化公司融資。

目前2億6473萬人民幣之中，還有1億6035萬人民幣（約新台幣7.5億元）沒有被追回，而且法院最後只對此做出刑事判決。受害民眾想採取民事訴訟時，均遭法院拒絕。