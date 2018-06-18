不到一週變臉！川普威脅北韓 談判失敗就啟動軍演

川普（右）與金正恩（左）進行世紀握手。（美聯社）

2018-06-18 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週和北韓領導人金正恩在新加坡舉行峰會，兩人相談甚歡，然而還不到一週，川普就在推特上變臉，向北韓威脅，一旦未來跟北韓談判失敗，將會恢復軍演。

川普在推特連發3文，他先針對媒體對於「川金會」評價反擊，認為媒體都是「好笑的假新聞」，他強調「我們在世界和平中獲得了很多，而且還有更多會在決賽中獲得。甚至是得到我們的人質/遺骸。」隨後他又貼文稱，「談判期間阻止『軍演』是我（川普）的要求，因為它們（軍演）『非常昂貴』，而且還很挑釁。如果談判失敗（軍演）就立即啟動，我希望這不會發生！」

另則貼文則抱怨，「與北韓達成的無核化協議在全亞洲受到讚揚與慶祝。他們很高興！然而在我們的國家（美國），有些人寧願看到這個歷史性的協議失敗，也不願讓川普獲勝，即便它確實能挽救數百萬人的生命。」

雖然川普自稱在「川金會」上對金正恩提議暫停軍演，但根據日本《朝日新聞》報導指出，停止美韓聯合軍事演習的提議，其實是金正恩5月初與中國國家主席習近平在大連舉行第二次「習金會」時，習近平唆使金正恩向美方提出的，而非川普先提出。