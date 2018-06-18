日本政府擬「骨太方針」 外國人赴日工作可留5年

2018-06-18 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣會議日前正式提出《出入境管理及難民認定法》修正案，寫進安倍內閣的「骨太方針」，盼能通過修法，設置最長5年居留資格，吸引外國人才至日，彌補日本國內技術性勞動力不足的窘境。

據《共同網》報導，在日工作的外國人中，留學生打工及以技能實習生佔了4成，多從事單純勞動，顯示日本業界人手嚴重不足的現況。因此日本政府在15日內閣會議上，正式寫下「骨太方針」，最快秋季向臨時國會提交《出入境管理及難民認定法》修正案，以滿足業界對勞動力的要求。

骨太方針欲針對農業、建築、造船、住宿、護理等5個領域的外國人才，設置居留資格，居留期間最長5年，不過不能攜帶家屬，且要通過各行業的技能考試及日語檢定，才能擁有居留資格，若技能實習經驗超過3年則免除考試。

另外在外國留學生就業方面，也推動簡化手續等方法，讓留學生更容易在日本找到打工。之後政府會考慮開放更多領域，或是特別針對如看護師（護理福祉士）的護理領域，放寬技能實習生的條件，大力起用外國人。

日本政府強調這與移民政策不同，不過也有反對人士認為，「強迫與家人分居是人權問題。」此項修正案最快於今年秋季交予臨時國會，預計到2025年為止接納逾50萬人。