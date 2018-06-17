女兒水壺忘了拿 媽急開車撞死4歲幼子

2018-06-17 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本一位撫養8個小孩的單親媽媽，昨（16）因趕著送二女兒的水壺，不慎在家門口開車撞倒4歲幼子，緊急送醫後仍宣告不治。

綜合外電報導，日本愛知縣岡崎市一名33歲的單親母親門司益布，昨日送二女兒出門後返家，發現二女兒的水壺沒有帶走，留在車上。門司益布隨即重新發動車子，要再次出門。沒想到這時家中排行老四的4歲幼子門司志音在家門口玩耍，不小心衝進媽媽的視線死角，被媽媽開車撞死。

門司志音在送醫後經過1天搶救仍宣告不治，警方目前也針對此案進行深入調查。