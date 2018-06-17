美新澤西藝術節活動驚傳槍擊 至少1死20傷

2018-06-17 20:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新澤西州特倫頓市（Trenton）一個名為「Art All Night」的藝術節活動，當地時間17日凌晨2時45分（台灣時間17日下午2時45分）左右爆發槍擊，至少1人死亡、20人受傷。

美聯社、美國廣播公司（ABC）報導，「Art All Night」的舉行地點在新澤西州特倫頓市的羅伯林市場（Roebling Market），是一場推廣在地藝術，並且24小時進行的活動。主辦方表示，17日凌晨2時45分左右，活動現場仍聚集約1000人，不料兩名嫌犯突然朝人群開槍，恐慌的群眾驚恐逃竄。

當地檢察官歐諾弗力（Angelo Onofri）指出，其中一名33歲的嫌犯已被擊斃，另一名嫌犯也已被拘捕，但事件造成至少20名民眾受傷，包括16人受到槍傷，另4人傷勢不明。此外，4名傷者的傷勢嚴重。WDSU電視台則引述政府部門消息指出，一名13歲少年是傷者中最年輕一位，目前情況危殆。

目擊者尼克羅（Angelo Nicolo）向當地WPVI電視台表示，他的兄弟突然跑向我，問他「有沒有聽到槍聲？」起初他認為聲音聽起來像是「燃放煙火」，結果馬上被告知「那是槍響」，轉身才發現所有人都在街上瘋狂逃命。

這場活動在當地時間週六下午開始，原定在週日下午結束。事件發生後，主辦單位發表聲明指出，對槍擊事件表示震驚、難過，並對受傷者致上慰問，同時也宣布接下來的藝術節活動全面取消。