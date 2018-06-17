特斯拉傳自燃意外！ 開到一半火舌從左前輪竄出

麥柯馬克日前透過推特分享老公莫里斯開著自家特斯拉上路，開到一半竟起火。（圖擷取自Twitter）

2018-06-17 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉驚傳自燃意外！美國知名女星瑪莉麥柯馬克（Mary McCormack）日前透過推特（Twitter）分享老公麥克莫里斯（Michael Morris）開著自家特斯拉上路，開到一半竟起火。所幸莫里斯及時停妥逃出，並未釀出任何傷亡。

綜合外電報導，根據麥柯馬克的貼文中指出，在英國電視台擔任導演的老公莫里斯，日前駕著自家特斯拉上路，開到一半車頭開始冒煙起火，附近一對好心的夫婦告訴莫里斯，並協助拉他出來。莫里斯緊急路邊停車後，就見熊熊光火從左前輪下竄出，麥柯馬克趕緊錄影紀錄，並感嘆「謝天謝地，還好我的3個寶貝女兒當時沒有在車上。」

麥柯馬克強調，那是一輛極為普通的特斯拉，沒有自駕或其他任何功能。到場協助撲滅火勢的警消人員也表示，初步研判，起火原因可能和汽車電池有關。

對此，特斯拉業者認為，電動汽車比燃油汽車更不容易著火，表示正在調查這「非比尋常的事件」。

相關影音