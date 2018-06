特斯拉傳自燃意外！ 開到一半火舌從左前輪竄出

2018-06-17 19:25

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉驚傳自燃意外!美國知名女星瑪莉麥柯馬克(Mary McCormack)日前透過推特(Twitter)分享老公麥克莫里斯(Michael Morris)開著自家特斯拉上路,開到一半竟起火。所幸莫里斯及時停妥逃出,並未釀出任何傷亡。

綜合外電報導,根據麥柯馬克的貼文中指出,在英國電視台擔任導演的老公莫里斯,日前駕著自家特斯拉上路,開到一半車頭開始冒煙起火,附近一對好心的夫婦告訴莫里斯,並協助拉他出來。莫里斯緊急路邊停車後,就見熊熊光火從左前輪下竄出,麥柯馬克趕緊錄影紀錄,並感嘆「謝天謝地,還好我的3個寶貝女兒當時沒有在車上。」

麥柯馬克強調,那是一輛極為普通的特斯拉,沒有自駕或其他任何功能。到場協助撲滅火勢的警消人員也表示,初步研判,起火原因可能和汽車電池有關。

對此,特斯拉業者認為,電動汽車比燃油汽車更不容易著火,表示正在調查這「非比尋常的事件」。

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo