有人的地方就有垃圾 聖母峰慘淪全球最高垃圾場

世界第一高峰聖母峰是許多登山客嚮往的聖地，但近年隨著商業登山活動風行、登山客人數激增，聖母峰也淪為全球最高垃圾場。（法新社）

2018-06-17 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕世界第一高峰聖母峰是許多登山客嚮往的聖地，但近年隨著商業登山活動風行、登山客人數激增，聖母峰也淪為全球最高垃圾場，包含棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物都在被遺留在登山路徑上，雖然尼泊爾當局有相關規定，但許多登山客寧可賠押金了事，也不願意將規定的垃圾量帶下山。

海拔高度約8848公尺的世界第一高峰聖母峰（Mount Everest），跨中國與尼泊爾，早在2006年就曾被形容為全球最高垃圾場，被丟棄的登山用品、醫療廢棄物滿坑滿谷，在登山客爬向頂峰的路上，充斥著螢光色帳篷、遭棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物，環保團體也曾疾呼應該進行封山，但仍擋不住商業觀光的腳步，近年來攀登的人數仍不斷增加，光是今年截至目前就已經有至少600人攀登聖母峰。

雖然尼泊爾當局要求每一支登山隊伍在出發前須繳交4000美元（約新台幣12萬），登山客在回程時必須至少帶回8公斤垃圾下山才可取回這筆押金，但許多登山客都是選擇放棄押金，據薩迦瑪塔汙染控制委員會（Sagarmatha Pollution Control Committee, SPCC）指出，本季大約只有一半的登山客帶回規定的垃圾量，大部分的垃圾仍被遺留在山上。據該會指出，去年一整年登山客有帶下的垃圾量將近25公噸，人類排泄物則是15公噸，加起來相當於3輛雙層巴士的重量。

對於世界第一高峰被丟了大量垃圾，曾經成功登上聖母峰18次的雪帕（Pemba Dorje Sherpa）在接受《法新社》訪問時說，「這令人作嘔，非常礙眼。這座高山已堆滿好幾公噸的垃圾。」雪帕也指出，除了高山營地監管不足，無法確保環境整潔，許多登山客也不在意錢的問題，只要付點小錢，有些官員就睜一隻眼閉一隻眼，這些都讓垃圾問題更加複雜化。

聖母峰被形容為全球最高垃圾場，被丟棄的登山用品、醫療廢棄物滿坑滿谷，在登山客爬向頂峰的路上，充斥著螢光色帳篷、遭棄置的登山裝備、空的氣瓶，甚至是人類排泄物。（法新社）

雖然尼泊爾當局要求每一支登山隊伍在出發前須繳交4000美元，登山客在回程時必須至少帶回8公斤垃圾下山才可取回這筆押金，但許多登山客都是選擇放棄押金。（法新社）

海拔高度約8848公尺的世界第一高峰聖母峰，橫跨中國與尼泊爾。（法新社）