狼性！中國公園荔枝樹豐收 民眾哄搶釀5傷

中國深圳福田荔枝公園荔枝樹果實陸續成熟，許多民眾不顧法條和安全，跑到樹下瘋狂搶摘荔枝，已造成5人受傷。荔枝示意圖。（資料照）

2018-06-17 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國人果然狼性！深圳福田荔枝公園一共栽種了589棵荔枝樹，6月以來果實陸續成熟，許多民眾不顧法條和安全，跑到樹下瘋狂搶摘荔枝，脫序的行為已造成5人受傷。

據《南方都市報》報導，公園裡樹木離地面較近的地方，荔枝都已經被摘得所剩無幾，只剩下高處還有令人垂涎的果實，於是民眾開始用各種方法取得荔枝，有人大力搖樹，還有人直接爬樹，一些路人甚至拿起手邊的寶特瓶、樹枝等物品直接往上丟，希望能把荔枝打下來。

當地民眾年齡不分老少，齊心協力哄搶荔枝，但過程中總是會發生危險，今年已經有5人因此受傷，除了爬樹直接掉下來之外，還有人被樹枝砸傷。同時，荔枝樹也被摧殘得遍體麟傷，更別提附近的花草都被踐踏得難以復原。

荔枝公園為此聘雇35名保安，白天有20多人值班，晚上也有8人巡查公園，但根本無法阻止民眾搶摘荔枝的風氣，這邊趕走了人，那邊又有民眾爬到樹上，完全防不勝防。

有深圳市民表示，公園的樹木本來就是公共的，果實也是大家的，不應該阻止民眾摘取，但根據深圳的環境管理條例來看，白紙黑字就寫著「禁止攀摘公共樹木的枝葉花果」，違者可罰50人民幣（約新台幣234元）以上、200人民幣（約新台幣939元）以下罰款。