10年來至少19名員工自殺 法國電信前高層面臨審判

法國電信（France Telecom）前CEO隆巴德（Didier Lombard）和6名經理人，被指控在公司2006年重組後對員工採取強硬措施，造成2008年以來至少有19名職員自殺。（路透）

2018-06-17 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕法國電信（France Telecom）前CEO隆巴德（Didier Lombard）和6名經理人，被指控在公司2006年重組後對員工採取強硬措施，造成工人們的生活與情緒受到影響，從2008年以來至少19人自殺、12人自殺未遂，還有8人患有抑鬱症和相關疾病。

據《BBC》報導，隆巴德於公司重組時試圖裁減2萬2000個工作職位，並重新培訓至少1萬名工人，有員工在這段期間被派遣到外地，被迫離開家人，部分職員則是被分配到貶低其能力的工作，檢察官認為這已經對工人造成精神上的騷擾。

在相關案例中，1名女員工發現自己1年內第3次要被調職，因而試圖自殺；1名男員工在家中輕生，遺書裡寫滿對工作的指責。

2013年法國電信改組為Orange，隆巴德先前已接受員工們的不滿，但否認他的決策讓員工出現自殺的想法。如果最後這些高層被判有罪，可能面臨2年有期徒刑和3萬歐元（約新台幣104.8萬元）的罰款。

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