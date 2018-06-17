怪手施工挖到未爆彈 廣西工棚爆炸釀3傷

2018-06-17 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西一間收購廢棄回收物的工棚，日前進行拆除工程，未料工人意外挖到未爆彈，並引發爆炸，造成3人受傷。

根據《中新網》報導，工棚主人將工棚租給別人已有10年之久，由於租約到期，便請工人來拆除，準備進行重建；豈料工人駕挖土機開挖時，竟挖到埋在地下的炸彈，導致挖土機和周圍房屋都被爆炸波及。

這場爆炸造成3人受傷，駕駛受到皮肉傷，附近2民眾則是右眼被割傷及頭部受傷，所幸3人送醫後並無大礙；至於爆炸原因仍有帶進一步釐清。