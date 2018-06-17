委內瑞拉俱樂部催淚彈爆炸 17人窒息身亡

圖為卡拉卡斯市區。（彭博）

2018-06-17 00:10

〔中央社〕委內瑞拉內政部長瑞維爾（Nestor Reverol）表示，首都卡拉卡斯（Caracas）一家俱樂部的派對昨天凌晨因有人引爆一枚催淚彈，造成至少17人窒息而死。

這家俱樂部位於卡拉卡斯中產階級巴瑞索區（El Paraiso），瑞維爾在國營電視台的節目上說，催淚彈爆炸時，派對上有500多人，當時有若干年輕人打架鬧事。

他說，因窒息而死的人有8名年齡不足18歲，另有5人受傷。

瑞維爾表示，當局已逮捕7人，調查工作正在進行中。