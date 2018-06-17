亞瑟王傳說是真的？ 考古學家在城堡殘骸發現神秘千年符號

英國康沃爾郡廷塔哲城堡遺址，被視為傳說中的亞瑟王的誕生地。（圖擷自英格蘭遺產委員會官網）

2018-06-17 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國康沃爾郡廷塔哲城堡（Tintagel Castle）遺址，相傳是亞瑟王的誕生之地，雖然亞瑟王一直以來都被視為虛構角色，但還是有不少歷史學家試圖尋找亞瑟王存在的證明，而考古學家真的在這裡尋獲有1300年歷史的石塊殘骸，上面有拉丁文及希臘文刻寫的文字，疑似作為練習時所刻寫的。

綜合外媒報導，考古學家去年夏天在廷塔哲城堡，發現一塊60公分長的石窗臺殘骸，可追溯至公元7世紀，上頭有拉丁文、希臘字母與基督教符號，經分析，發現有些是古羅馬人及凱爾特人的姓名。

英格蘭遺產委員會的館長斯庫蒂（Win Scutt）表示，他們無法肯定這些文字是在什麼情況下由誰刻上去的，但中世紀的銘文很少能夠保存到現在，因此這塊窗臺石真的十分珍貴罕見。相信這些文字應該是在練習寫文章時所留下的。

除了這個神祕的石窗臺，另外還發現了來自西班牙的玻璃高腳杯、土耳其的精緻餐具，反映當時是康沃爾地區與地中海文化交流、貿易的第一個黃金時期早期，考古學家表示，雖然沒辦法直接證明這與亞瑟王傳說有什麼直接的關係，但可以確定的是這裡曾是人文薈萃的精華區。