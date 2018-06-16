鐵道迷必訪！ 日本高知3電車交會的奇蹟瞬間

2018-06-16 21:50

〔編譯張沛元／綜合報導〕拜3輛路面電車同時在同一個十字路口交會與轉彎的「奇蹟瞬間」所賜，日本四國高知縣高知市中心的針山十字路口，已成為鐵道迷的最新朝聖地。

此一奇蹟瞬間不定期發生在早上8時12分，3輛來自不同方向的路面電車，會同時在針山十字路口轉彎，行經路線涵蓋東西南北四個方向，被稱為鑽石交差或三重交差。

影片顯示，畫面右上方先出現一輛電車準備由西往北左轉，與畫面右下方另一輛由北往西右轉的電車在十字路口擦身而過；同一時間，畫面左下方出現第三輛電車由東往南左轉。

當地觀光義工三井幸一自去年8月首度從鐵道迷口中得知3電車交會轉彎的消息後，便幾乎每天都到針山十字路口報到，最後終於在某天一早交通尖峰時刻的8時12分，見證到此一奇蹟瞬間；同年10月，三井將奇蹟瞬間的影片上傳網路，就此將該十字路口推上鐵道迷最新朝聖地的寶座。

根據三井的觀察，奇蹟瞬間平均一週才出現一次；查詢路面電車時刻表發現，照理只有影片中右方由北往西與由西往北的兩輛電車，會在同一時間於針山十字路口轉彎；但若乘客過多或其他原因導致影片中左方的由東往南的電車誤點，就會出現3輛電車同時轉彎的奇蹟瞬間。

負責路面電車營運的土佐電交通公司表指出，奇蹟瞬間是拜由東往南的那輛電車在去年4月改點所賜；路面電車駕駛員石上雅之表示，三車交會的奇蹟瞬間並非刻意為之，因為就算駕駛想刻意去做也辦不到；石上對奇蹟瞬間也覺得稀奇，還說若當班時遇到，會覺得當天會有好事發生。

高知電車的奇蹟瞬間影片