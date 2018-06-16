澳洲超市同意出借場地 1.1萬人將同時裸拍藝術照

2018-06-16 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名的裸體攝影大師斯賓塞·杜尼克（Spencer Tunick），日前向澳洲大型連鎖超市沃爾沃斯（Woolworths）商借位在墨爾本普拉蘭一處分店的停車場拍攝「大型裸體藝術照」，沃爾沃斯一度拒絕，不過在後續協商中更改活動時間後，沃爾沃斯同意讓斯賓塞·杜尼克團隊於7月9日進行上萬人的拍攝活動。

綜合外電報導，斯賓塞·杜尼克原先想向沃爾沃斯（Woolworths）商借位在墨爾本普拉蘭一處分店頂樓的停車場拍攝他的「大型裸體藝術」作品，用以參加一場當地藝術節的活動。

不過沃爾沃斯在4月下旬時回文婉拒，因為他們認為欲商借的週六早上會影響當天來店的眾多客人，並妨礙停車場的通行；不過經杜尼克、眾多參予者在網路上的聯署下，沃爾沃斯最後妥協並選定一個人潮較少的日期讓他們進行拍攝活動。

沃爾沃斯的發言人表示，正如果我們過去所宣傳的，公司非常支持本地的藝術節活動；在與藝術節主辦方進一步的協商中，他們願意保持日期靈活度，讓我們可以避開人潮多的日期並減少對客人的干擾；最後我們商訂拍攝活動改在人潮較少的週一，杜尼克的團隊可以在7月9日週一使用停車場進行拍攝。

藝術節主辦單位負責人約翰·藍頓（John Lutton）表示，我們也會要求參加者盡量使用大眾交通工具前往，避免在這段時間占用到沃爾沃斯跟附近商家有限的停車位。

藍頓指出，目前已有大約1萬1千人註冊要「寬衣解帶」參加這場盛會，許多人甚至千里迢迢的跑來這裡共襄盛舉。

攝影師斯賓塞·杜尼克以「大型裸體藝術照」著稱，自1994年以來已在全世界75餘處拍攝過，而2007年在墨西哥的規模是其迄今為止的職業生涯中最大的一次，多達2萬人的脫衣參加。