俄擬提高退休年齡 逾4成男性恐「做到死」

俄國民眾為國家隊在世足賽的好表現喝采之際，俄政府宣布將推動提高退休年齡之法案，引發民眾強烈批評。（歐新社）

2018-06-16 20:53

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在俄羅斯人慶祝國家隊在世界盃足球賽開幕戰上，以5比0擊潰沙烏地阿拉伯之際，俄國總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）14日宣布，政府擬提高男性退休年齡至65歲、女性至63歲。然而，僅57％俄國男性壽命超過65歲，意謂將有43％男性活不到退休。

英國廣播公司（BBC）報導，俄國男女性目前的退休年齡分別為60歲和55歲，是前蘇聯政府在1930年代所訂下。但總理梅德維傑夫14日在內閣會議上指出，政府將向國會下議院「國家杜馬」提案，建議從明年起逐步提高退休年齡，男性退休年齡2028年將提高至65歲；女性退休年齡2034年將提高至63歲，呼籲執政黨和上下議院共同支持。

梅德維傑夫解釋，俄國退休金領取人數愈來愈多，而2000年以來出生率持續放緩，導致國家勞動力逐年緊縮，為俄國政府帶來不小的預算壓力，提高退休年齡將「使我們得以把更多資金用於增加退休金，（使退休金增長率）超過通貨膨脹率」，並坦言「這件事已經拖延了。」此外，俄政府也計畫提高增值稅（VAT）至20％，以緩解國家經濟壓力。

然而，俄政府在全民關注世足之際宣布此消息，立即被推特網友抨擊企圖「瞞天過海」推法案，許多人更直接點破事實，質疑民眾的退休金可能已被政府花掉，才不得不提高退休年限；且這個措施將導致退休年齡比預期平均壽命長。世界銀行的數據顯示，只有57％的俄國男性壽命超過65歲，這個數字在過去50年內從未改變；相較之下，俄國女性的平均壽命則可達到75歲。