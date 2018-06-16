駭人！ 巨蟒生吞婦人 村民剖腹救人全嚇哭

2018-06-16 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名婦女在晚間出門去巡視家裡的農田時失蹤，隔天早上她的家人前往尋找時發現疑似被大蟒蛇吞掉，急忙號召村民幫忙剖開蟒蛇果然發現婦女屍首，十分駭人。

綜合外電報導，這件事發生在印尼東南蘇拉威西省（Southeast Sulawesi）的穆納島（Muna）一處村莊，54歲的受害婦女瓦蒂巴（Wa Tiba）在14日時晚間出門巡視常被野豬破壞的農田，結果就樣一去不返。

她的兒子與姐姐在隔天早上6點發現瓦蒂巴一夜未歸後非常擔心，便出發循著前往農田的路徑尋找，結果在路徑旁一處草叢發現瓦蒂巴的涼鞋、護身的砍刀與一個熄滅的火把，他們連忙趕往村內找人幫忙並報警。

警方趕到現場後，村內同時也出動100多人協助警方找人，最後在當天9點半左右找到一條長約7多公尺、身形腫脹的大蟒蛇；村民懷疑牠把瓦蒂巴吞掉，便將這條巨蟒抬到村內宰掉並剖開肚子。

結果彷彿電影情節的駭人畫面出現在圍觀村民的眼前，身形完整的屍首在蟒蛇內發現，全身被蟒蛇的黏液包覆，而由屍首的方向可推斷巨蟒是從頭部開始吞噬。

一名圍觀的村民表示，「所有人都在哭，大家都被這個景象所震驚了，這個畫面就像一部恐怖片；所有人都被嚇個半死，現在人心惶惶，只能祈求自身平安。」

印尼東南蘇拉威西省所在的「蘇拉威西島」存在許多致命的野生巨蟒，2017年3月時也發生過一名年輕的農民遭到巨蟒吞噬而死。