蘇格蘭格拉斯哥藝術學院災後重建快完成 一把惡火又燒光

蘇格蘭格拉斯哥藝術學院昨晚傳出大火，火勢延燒至今日凌晨。（路透）

2018-06-16 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭格拉斯哥藝術學院（Glasgow School of Art）昨（15）晚傳出大火，火勢延燒至今日凌晨。這是學院4年內遭遇第2起火災事件，蘇格蘭首席部長對此表示「感到心碎」。

綜合外電報導，起火點是在學院的麥金托希（Mackintosh）大樓，火勢大到波及附近的一座劇院和夜店。附近居民也說，在兩個街區外就能感受到明顯高溫，火焰噴出木塊、碎片也飄散各處。

超過120名消防員到場，架雲梯引克萊德河（Clyde）水灌救。由於火勢過大，甲級防火的建築物結構受損嚴重，隨時有崩塌危險，消防員沒有進入灌救，並撤離附近27名居民。火勢最終在今日凌晨受到控制，不過，附近的ABC劇院屋頂已經崩塌。

建於1909年的麥金托希大樓，是由新藝術風格的建築師兼設計師麥金托希（Charles Rennie Mackintosh）設計。其中最具特色的圖書館，館藏許多珍貴的檔案資料以及原始家具和配件，卻在2014年5月的大火中燒毀。學院花費數百萬英鎊修復麥金托希大樓，原定在明年重啟，未料不到4年再次遇到祝融摧毀，有目擊者向《英國廣播公司》（BBC）說，這次比4年前「嚴重許多」。蘇格蘭首席部長也在推特（Twitter）上對此事表示「感到心碎」。

超過120名消防員到場，架雲梯引克萊德河（Clyde）水灌救。（歐新社）