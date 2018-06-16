阿姆斯壯送我的！美婦為擁有月球塵埃告NASA

1969年阿波羅11號執行人類登月任務。（美聯社）

2018-06-16 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國曾拍賣成功太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的採集月球塵埃包，當時NASA一度想保留包包，但法院最後裁定買主合法地購買，當時成為外界焦點。近期有美國婦人也為月球塵埃槓上NASA，婦人表示她有一瓶阿姆斯壯送的月球塵埃，但她擔心被政府沒收，決定爭取自身權利，因此向法院提起訴訟。

綜合外媒報導，現居於田納西州曼徹斯特市的西科（Laura Murray Cicco），她10歲時從母親接過一瓶裝滿灰色塵埃的瓶子，及一張卡片：「致西科，希望給你帶來好運，來自阿波羅11號‧阿姆斯壯。」但卡片內容未提及月球塵埃。

西科為證明家人與阿姆斯壯的交情，指稱當時她們一家居住於辛辛那提市（Cincinnati）時，阿姆斯壯恰巧在大學任教，她父親與阿姆斯壯則因為參與共同社團成為朋友。

事後，經專家鑑定，卡片字跡與阿姆斯壯的其他字跡符合。而據科學家塔格（Tom Tague）利用光譜學儀器檢測塵埃，他認為證明這瓶塵埃來自月球相當困難，因為塵埃內的物質類似地球的塵土，但他也猜測，可能是地球塵土與月球樣本混在一起。

西科於當地時間6月6日向法院提出訴訟，指稱沒有條文明確禁止民眾持有月球物質。對此，NASA尚未明確回覆。