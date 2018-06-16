遭發狂山貓狠咬 勇嬤赤手空拳捏死牠

這隻山貓在發動攻擊前惡狠狠地盯著菲力普斯，後者拍完這張照片後便受到攻擊。（擷取自AJC）

2018-06-16 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一名婦人在家中後院休息時，見到自家卡車前站著一隻野生山貓，惡狠狠地盯著她看，她只來得及拍了一張照片，山貓就撲上來對她展開猛烈攻擊，這名婦人被咬到渾身是傷，但最終還是憑藉著雙手將牠掐死，隨後自行駕車就醫。

綜合外媒報導，這起事件發生在上週四（7日），46歲的婦人菲力普斯（DeDe Phillips）是5歲孫女的祖母，事發當時，她結束一天的工作後在後院休息，沒想到卡車前突然出現一隻體型壯碩的山貓正盯著她看。由於這情況相當罕見，菲力普斯決定拿起手機拍下畫面，並將照片傳給丈夫，想不到山貓就在下一秒鐘發動攻擊。

雙方立即陷入纏鬥，菲力普斯的手掌、手臂多處遭咬傷和抓傷，山貓剃刀般鋒利的牙齒劃破她的皮膚，導致其指關節高高腫起。不過，菲力普斯最終憑藉著體重差距成功箝制住山貓的動作，並將其掐死。

報導指出，菲力普斯在結束戰鬥後立即撥打電話給野生動物管制局，在相關人員抵達現場前自行駕車就醫，經初步檢查及治療後暫無大礙，不過院方安排她接受一系列狂犬病疫苗接踵，預計費用將超過1萬美元（約合新台幣30萬元）。

菲力普斯事後對媒體表示，事發當下她其實非常害怕，但一想到5歲孫女在家，她便完全不敢叫出聲來，生怕尖叫聲會把孫女引出門外查看而遭山貓攻擊。菲力普斯表示，自己最終在無聲的戰鬥中成功掐住山貓的喉嚨，並用體重壓制住後者，「我知道這是擺脫這種困境的唯一方式」。

菲力普斯將這次成功生存歸功於她的父親，由於後者曾以狩獵美洲豹為生，菲力普斯相當了解大貓的習性，她說，「牠們會試圖攻擊你的頸動脈，一旦咬穿頸動脈，你會在數分鐘內死亡」。