她出意外頭撞傷 「性」情大變到處約炮 男友大方接受

2018-06-16 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名32歲的女子妮姬（Nikki Pegram）4年前出了一場意外，頭部不慎撞到金屬棍，沒想到昏迷醒來後「性」情大變，不但喪失記憶，甚至還性慾大增從貞婦變成一個蕩婦，喜歡到處找男人做愛，還在交友軟體上找到願意包容她一切的男友馬克（Marc Gausden）。

綜合外媒報導，有一名7歲小孩的妮姬，在2014年時發生一場意外，頭部不慎撞到金屬棍，沒想到她醒來後被診斷罹患「順行性遺忘症」（anterograde amnesia），除了記憶喪失外，還變得性慾大增天天都想做愛，更想擁有豐富的性愛人生，於是她在一年後決定與老公離婚，獨自撫養兒子。

妮姬在離婚後猶如脫韁野馬，認為「重新調整對性和愛的態度，給我很多機會享受更刺激的生活」，並開始在交友軟體上到處約炮，也在2年前認識了現在的男友馬克。2人起初只是炮友關係，一週會做愛3到4次，後來日久生情成為了情侶。

妮姬表示，即使有男友但仍慾求不滿想和其他人做愛，因此她和馬克達成協議，2人要採「開放式關係」，就是不用遵守一夫一妻制，雙方可擁有「多P性生活」，但2人也要對彼此坦承一切，不能有所隱瞞；而更瘋狂的是，她打算要把自己的經驗「傳承」給兒子，讓兒子也能享受開放式的性關係。