中國監視器業者新技術 可辨識出少數民族

中國監視器業者推出新功能，拍攝到民眾後可辨別是否為少數民族，外界懷疑此舉是在強化對少數民族的監控。（圖擷自Youku）

2018-06-16 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國在各大城市裝設「天網」系統，可藉由人臉辨識來抓捕罪犯，如今中國監視器業者更推出新功能，拍攝到民眾後可辨別是否為少數民族，外界懷疑此舉是在強化對少數民族的監控。

據保安系統和監視設備評測網站《IPVM》報導，中企海康威視已經在中國境內部署可分析出少數民族的監視器，該公司在網路宣傳的「泰山旅遊區案例研究」中，可看到將人們分類為少數民族的新技術。

在該案例裡提到，泰山觀光區每天約有4、5萬人湧入，為了維護景區安全，後來引入了海康威視的系統，裝設20多套人臉辨識機，從中可以看到1名遊客被拍到時，下方出現「年齡段：青年。性別：男。戴眼鏡：否。微笑：否。少數民族：否」的辨識結果。

如此一來，正顯示海康威視採用了少數民族辨別技術。但該監視器的準確率還有待商榷，因為該名被拍到的遊客明顯有戴眼鏡，系統卻顯示為「否」。

事實上，辨別少數民族或人種的技術是可行的，但市場上根本沒有廠商在使用，因為那會出現壓迫少數族裔的風險，而海康威視是唯一一個採用該技術的企業。《IPVM》指出，這讓人聯想到中國政府對新疆維吾爾族的鎮壓。

據《美國之音》報導，另一間為中國政府提高安保服務的寒武紀科技公司人員透露，中國市場主要的監視設備企業全都和政府一起合作，相關單位任何時候都可以從這些公司中取得資訊。