美國防部長再批中國：想恢復明朝朝貢體制！

馬提斯認為，中國以一種更強硬的手段來打造明朝的朝貢體系。（歐新社）

2018-06-16 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於中國在經濟、軍事的全球影響力漸增，美國屢次表達對中國崛起的憂心。美國防部長馬提斯（James Mattis）近來也不時批評中國，他在近日一次公開談話中還形容，中國想要恢復明朝的「朝貢體制」。

根據《美國之音》報導，馬提斯當地時間週五在紐約美國海軍戰爭學院畢業典禮致詞時談到，目前的世界局勢已進入到大國競爭階段，中國、俄羅斯、北韓和恐怖組織對美國構成3種不同類型的威脅，直指中國試圖改寫現行國際秩序，挑戰美國的政治意願。

馬提斯形容，現在的中國用一種更強悍的方式，來打造明朝的朝貢模式，要讓其他國家都成為他的藩屬國，讓他們對北京磕頭，試圖在國際舞台上恢復其國內實施的威權模式，並將南海軍事化，利用掠奪性的經濟手段讓其他國家累積鉅額債務。

馬提斯表示，美國及其盟友自二戰結束後創建有益於全球繁榮的開放性國際秩序，中國也從這樣的體系中獲得獲益，強調美中關係的發展取決於中國的選擇。

馬提斯對中國態度強硬，在先前的「香格里拉對話」年度會議上指出，中國軍事化南海人造島礁的目的是為「恫嚇與脅迫」該區各國，但是美國不會放棄在印太地區的領導角色，同時將繼續依「台灣關係法」提供台灣防禦所需的武器與設施。