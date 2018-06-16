美國妓院老闆 成為共和黨內華達州議員候選人

美國內華達州71歲的妓院大亨霍夫（Dennis Hof，中），成為共和黨內華達州議員候選人。（美聯社）

2018-06-16 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國內華達州71歲的妓院大亨霍夫（Dennis Hof），在共和黨黨內初選擊敗了連任該州3屆議員的奧斯卡森（James Oscarson），成為了共和黨內華達州議員候選人，將與民主黨的羅曼諾夫（Lesia Romanov）互別苗頭。

據《衛報》報導，霍夫​​在內華達州擁有7家合法妓院，包括著名的Moonlite BunnyRanch。他在黨內初選勝利後，開心高喊「這就是美國歷史！」

事實上，在2016年霍夫曾以自由黨候選人的身分競選，但敗給了奧斯卡森，到了川普當選美國總統後過了一個月，霍夫就轉而加入共和黨。霍夫說，川普對他來講就像哥倫布一樣能夠指引方向，川普找到了一條路，他就直接跳進去。

和川普一樣，霍夫拍過電視節目，他出演了HBO記錄美國妓院的系列影片《Cathouse》。霍夫還在2015年出版回憶錄《皮條客的藝術》，裡頭記載了他人生的第一次勃起，就是小時候看到瑪麗蓮夢露的時候。

霍夫和川普還有另一個共通點，那就是都被指控性侵，今年有兩名妓女控訴霍夫多年前每天都強姦和毆打她們，但檢察官拒絕起訴，因為已經過了4年的訴訟時效。

霍夫過去在內華達州相當知名，2015年更發生一件事讓他的事業傳播到國際，當時NBA籃球員歐登（Lamar Odom）在他的妓院裡昏迷，妓院老闆霍夫的名字也就出現在全球媒體上。

如果霍夫在11月勝選，他不會是第一個當上內華達州政治家的妓院老闆，另1位色情業大亨吉爾曼（Lance Gilman），目前是內華達州斯托里郡的郡長。