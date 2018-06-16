手機充電過熱爆炸！ 基金CEO在家中只穿內褲被燒死

驗屍報告顯示，納茲林的死因是手機充電時發生爆炸，導致其頭部重創而死亡。（圖擷取自「The Star Online」YouTube）

2018-06-16 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕好可怕！馬來西亞一名私人基金公司總執行長納茲林（Nazrin Hassan），14日中午於家中午睡時，在反鎖的房間內被活活燒死，死時只穿著一條內褲。家屬懷疑可能是手機在充電時電池過熱爆炸起火，而驗屍報告也顯示，納茲林死因是手機充電時發生爆炸，導致其頭部重創當場死亡。

綜合媒體報導，現年38歲的「搖籃資金」私人基金公司（Cradle Fund Sdn Bhd）總執行長納茲林，14日中午在家中午睡時，反鎖的房間卻突然起火，當地消防人員接獲民眾報案後趕至現場灌救，火勢撲滅後警消在房內發現納茲林的遺體。納茲林死亡時只穿了條內褲，後腦重創當場傷重不治，而他的妻子和4名孩子則從客廳及時逃生，幸運逃過一劫。

納茲林家屬表示，納茲林是科技愛好者，擁有黑莓及華為兩個品牌的智能手機，事發當時他正在睡覺，懷疑是手機充電時電池過熱而導致爆炸起火，但無法確定是哪一款手機充電釀禍。

而驗屍報告也證實家屬的猜測，指出納茲林的死因是手機充電時發生爆炸，導致其頭部重創而死亡。但當地警方表示，目前仍在等待消防局的調查報告，才能確認真正的起火原因。