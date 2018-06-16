紐時：美中貿易爭端擴大 企業消費者受苦

2018-06-16 00:30

〔中央社〕美國總統川普決定對中國採取強硬立場，對價值500億美元中國進口產品課徵25%關稅，北京也表明將報復。企業界對兩國貿易戰瀕臨開打憂心忡忡，專家也警告美國經濟恐受衝擊。

美國貿易代表署（USTR）今天宣布，對1102項中國進口產品課徵25%的懲罰關稅，大致上鎖定和「中國製造2025」計畫有關的高科技產業，例如航太、汽車、工業機械、資訊科技（IT）和自動化設備等。

中國商務部隨後表示，將立即對美國提出同等規模、同等力度的徵稅措施。「紐約時報」報導，聽取過中方簡報的人士表示，北京對美國的報復清單，很可能包括農業和製造業產品。

美中貿易戰一觸即發，引起企業、投資人和消費者團體的擔憂，尤其許多美國企業業務仰賴在中國市場的准入。

經濟學家則指出，加徵關稅不僅將造成美國消費者在國內零售商店購買的產品價格上漲，也會使得仰賴中國進口零件的美國企業成本上升。這可能令川普減稅措施帶動的美國經濟成長因此減弱。

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）主席杜諾惠（Thomas J. Donohue）表示：「強加關稅，會造成中國不公平貿易行徑的代價，直接落在美國消費者、製造業和農牧業者的肩上。這不是正確的作法。」

川普雖已挑起數項貿易爭端，包括對多個盟國和對手國課徵鋼鋁懲罰關稅，並對北美自由貿易協定（NAFTA）的前景和加拿大及墨西哥起紛爭。但白宮近期對中國的立場則搖擺不定，不確定要對中方貿易行徑採取強硬態度，或是宣告貿易戰「暫停」。

過去幾週，白宮忙著準備川普和北韓領導人金正恩12日的歷史性高峰會，「川金會」也在中國協助下順利舉行。因此在這段期間，川普政府似乎避免公開和中國起衝突。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和其他白宮顧問都表示，和中國間的貿易談判持續朝達成協議邁進。

中方也向美方提議一份農產品和能源產品採購清單，首年採購規模將接近700億美元，但條件是美國取消對中國的關稅威脅。

此外，在中國國家主席習近平個人要求下，川普政府也改變對中國通訊設備製造商中興通訊的懲罰措施，讓一度因美方制裁而面臨倒閉危機的中興繼續存活。

然而，美方今天宣布對中國的關稅措施，顯然是川普政府內部強硬派勢力的勝利，其中包括貿易代表萊特海澤（Robert E. Lighthizer）和貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。

美中緊張關係預料未來幾週可能進一步惡化。白宮正在擬定限制中方在美國投資的計畫，以及對出口至中國的高科技產品訂出更嚴格的限制。美方曾表示，一旦6月底前宣布這些限制措施後，很快就會實施。