納斯卡線被比下去！ 玻利維亞放射狀「薩哈馬線」規模更大

所有的薩哈馬線總長約有1.6萬公里，且它們是地表上氧化的岩石被刨除後所形成，共占地約2.2萬平方公里。（圖擷取自Google地圖）

2018-06-15 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞薩哈馬火山（Nevado Sajama）附近，先前被發現有許多筆直的神秘線條，現在更確認它的規模比位於祕魯的納斯卡線（Nazca Lines）更加龐大，但這些線條究竟是自然產生，還是其他因素所致？科學家們至今仍無法解釋。

綜合外媒報導，南美洲國家玻利維亞的薩哈馬火山（Sajama）附近，被稱為「薩哈馬線」的放射狀線條，從衛星影像中能夠發現，它們並沒有構成任何圖形，只彼此在大地上交會、筆直地延伸出去，這些線條寬度介於1公尺到3公尺之間，長度則不盡相同，最長可達20公里左右。

科學家統計，所有的薩哈馬線總長度約有1.6萬公里，而且它們是地表上氧化的岩石被刨除後所形成，共占地約2.2萬平方公里，規模比祕魯的納斯卡線更巨大，但不同之處在於，納斯卡線除有直線，還有構成看似蜂鳥的圖案，而薩哈馬線的成因，直到2003年，才由美國賓州大學（University of Pennsylvania）進行首次探討。

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薩哈馬線地圖