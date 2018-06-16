《海賊王》作者失言引戰 編輯部發聲明：反省中

2018-06-16 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名漫畫《海賊王》（One Piece）的作者尾田榮一郎，在月初發行的單行本第89集摺頁內，開了關於第二次世界大戰的玩笑，引起不少讀者反彈，差點引發「棄追潮」。出版社昨（14）日緊急滅火，發表聲明表示，「與作者一同反省中」。

據《朝日新聞》報導，本月4日發行《海賊王》第89集摺頁內，尾田畫了一位日本軍人，寫下：「大家一起吃飯時，常常會有盤子上只剩下最後一塊炸雞塊，卻沒人敢夾的事情吧。我幫它取名為横井軍曹，就像是『橫井軍曹還留在那裡啊！快點來人把戰爭結束吧！』」等訊息，插圖意指已故的前日本陸軍軍曹—橫井庄一。

橫井莊一二戰時於關島與美軍進行游擊戰，最後身邊戰友只剩他一人，仍堅持「決死不降」，在關島的叢林生活28年後，直到被人找到才知道二戰已經結束，於1972年，57歲時回國。

該集單行本一發出，引起不少讀者不滿，認為作者用雞塊形容在孤獨中作戰28年的橫井，「相當不尊重前人」，也有人覺得這樣的做法「很隨便」，紛紛向編輯部表達抗議。

集英社編輯部昨日在「週刊少年JUMP」官網上發表聲明表示，「89集的作者評論中，有部份欠缺考量的內容，編輯部正與作者一同反省中。」編輯部強調，「之後將會更加留意內容。」