「電玩成癮怎麼治？」 遊戲策劃現身說法被網友推爆

2018-06-15 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕「網路成癮」的問題，不管在哪裡都是一個值得重視的社會問題，但是面對解決方法，除了付諸政府或遊戲商端出新的政策防堵外，是否還有別的方法可以改善這個問題？日前PTT的西洽板（遊戲、動漫版）轉載中國一名遊戲策劃針對這個問題提出自己的看法，並以自身的經驗談提出了另一套做法，看法不但獲網友認同推爆，也引起網友熱烈討論。

這名遊戲策劃表示，由於臨近中國高考，這名在業界從事多年，已成家的資深遊戲策劃也被很多家長諮詢「網路成癮」的問題。

他首先提到，商業化的網路遊戲，設計的目的就是要讓玩家沉迷其中；我們非常清楚你們的兒女想要什麼、願意付出什麼、什麼是他們喜歡的，我們的資料庫有成千上萬的玩家數據供我們研究，每一個改動都跟數據有關。

不過他強調，身為一個遊戲策劃，這是我的工作；但同時我也是一名家長，我兒子也上小學了，卻沒有「網路成癮」的問題。

這名遊戲策劃進一步指出，引導玩家跟教育兒子並沒有本質的區別；很多家長問過我「你的兒子玩不玩遊戲？」，有趣的是還有親戚問我說「你這個做遊戲的，還讓自己的兒子也玩遊戲，你是怎麼想的，賺錢賺的腦子搞不清楚狀況？」，這名遊戲策劃只能苦笑以對，因為這名親戚的兒子沉迷知名網路遊戲《英雄聯盟》，迷到住校還翻牆去網咖，讓這名家長對遊戲的態度如臨大敵。

遊戲策劃表示，真的想讓孩子脫離「網路成癮」，你必須正視這個問題，如果你只把遊戲當「洪水猛獸」而不去深入了解，逃避只會讓問題越滾越大。

他表示不只讓兒子玩，還買更好的遊戲讓他玩，他最初玩的是手遊，而自從買了家用遊戲機後，兒子就只玩家用遊戲機；當人的見識越來越豐富後，門檻也隨之越來越高，就會對低級的刺激、低質量的遊戲不感興趣。

他認為禁止孩子玩遊戲非常不切實際，他強調「遊戲是一個把複雜事情條理化的產物，遊戲的很多玩法的設計都源於生活、來自於人性。」，同樣是學東西，我們會花數個月把所有細節數據化來訓練他，大到遊戲流程，小至一個按鈕，都是為了讓玩家能繼續玩下去；像是當兒子三年級要上英文課的時候，我獎勵他只要及格，我就給他零用錢加倍當獎勵。

達成後，立刻兌現答應獎勵，隨後再訂下新目標，而且除了零用錢的獎勵外，只要他每天背一點英文單字，我就每天讓他玩一下遊戲；等到他進入了這個循環，保持在「一個穩定的目標-完成-獎勵再定新目標」的小循環中，成績好是必然的結果。

這名遊戲策劃最後強調，家長不能只期望孩子忽然開竅，或是希望直接杜絕遊戲的誘惑，這非常不切實際，這並不能解決孩子沉迷的問題；而是家長要分析孩子沉迷遊戲的根本原因，透過獎勵與懲罰，找到引導的平衡點。

這篇文章在西洽板被網友推爆，許多網友都認為言之有理，紛紛表示「知道以後怎麼帶小孩了」、「說得挺有道理」、「所以你需要了解你小孩，想引導一個人勢必要了解他」、「很有道理，想想自己小時候被禁玩根本沒用。」