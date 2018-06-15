媽媽不帶8歲兒吃冰 社工寫44頁報告舉發、帶走孩子

英國一名母親不帶兒子去吃冰淇淋，社工因此寫44頁報告書帶走小孩。冰淇淋示意圖。（路透）

2018-06-15 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日英國一名8歲男童因為他母親沒有買冰淇淋給他，導致一名社工提出長達44頁的報告稱「忽略孩子情感」，當地法官判母親敗訴。事後，母親不服，上訴到倫敦高等法院，高等法院的法官則指社工的報告太空洞，大多在批評母親，實例又少，因此判定母親勝訴，讓男童歸還給母親，但必須由社福單位監督。

據《鏡報》報導，高等法院的法官莫斯廷（Mostyn）指出，社工撰寫的報告書的內容空洞，大多在批評母親，且實際例子短又少。他也批評，證據完全無實質性，但這顯然是無關緊要的問題。

該名社工服務於卡馬森郡縣議會（Carmarthenshire County Council），她的報告書指稱，母親忽略兒子的情感需求，不僅不讓兒子剪自己喜歡的髮型，也沒有把握與兒子的相處時間，連一次帶他外出吃冰都沒有，因此社工認為母親並未盡到家長的責任。

此案原先由一名地方法官已經裁定，這名8歲的男孩必須離開母親身邊，並搬到寄養家庭中。這名母親仍繼續探視兒子，希望她的育兒項目可以被重新評估，但她提出的申請一直被社福單位拒絕，於是她上訴至高等法院，並向莫斯廷法官請求讓她的孩子回家。