日媒：美日聯手台灣、馬來西亞牽制中國

2018-06-15 19:49

〔駐日特派員林翠儀／東京15日報導〕日本富士晚報今天以頭版報導，6月12日當全球焦點鎖定美朝川金會的同一天，美日兩國分別與台灣、馬來西亞聯手高調祭出「牽制中國」的動作。

報導指出，川金會的同一天，相當於美國在台大使館的「美國在台協會」（AIT）落成啟用，而日本首相安倍晉三也在同一天與重新檢討「親中政策」的馬來西亞總理馬哈地舉行會談，這兩件事皆非偶然。專家分析，美日不但拉攏北韓，還加強與台馬的關係，展現出與中國霸權對抗的意向。

報導中提到，美國將擴張霸權主義的中國視為最大的威脅，雙方在貿易問題上嚴重對立，美方也在南海繼續展開「航行自由作戰」，這次台灣AIT落成被視為是「重視台灣政策」的一環。川普政府從以往就持續強化美台關係，今年3月通過「台灣旅行法」後，4月任用鷹派的約翰．波頓（John R. Bolton）擔任國家安全顧問，波頓去年在美國華爾街日報投書，提議駐軍台灣。

報導指出，中國在台灣周邊及南海大張旗鼓誇示軍力，毫不掩飾其「統一台灣」的野心，如果容許中國這麼做，包括日本在內，全球的海上航路將淪落至共產黨獨裁的中國所控制。

日本前航空自衛隊將領、軍事評論家佐藤守認為，AIT選在美朝會談當天落成，明顯是為了牽制中國。他解讀AIT新館落成傳達的是「美國將死守台灣」訊息，如果台灣周邊和南海受制於中國，將危及自由主義陣營。川普的戰略是拉攏北韓加入反中陣營，並將台灣當做自由主義陣營前方作戰基地。

另一方面，12日當天安倍在東京與來訪的馬哈地進行會談，報導指出，會談中安倍除了談及北韓無核化之外，也特別強調將在海洋安全保障的議題上與馬國進行合作。

馬國以往採行的「親中路線」，在馬哈地重掌政權後有了轉變，主因是馬國已察覺中國「一帶一路」政策暗藏的野心，馬哈地回鍋後不久即宣布取消該國最大規模的高速鐵路興建計畫，中國雖然爽快同意貸款給馬國高達550億馬幣（約合台幣4400億元）蓋高鐵，但事實上這些錢都是直接付給中國包商。

馬哈地回鍋不久立即訪日尋求「老朋友」幫忙，希望重啟將他在上世紀80年代提出的「東望政策」（the Look East Policy），他還露骨地說，等他有空才會考慮訪中。

日本記實作家河添惠子認為，對川普政府而言美朝會談代表北韓問題暫告一段落，接下來將切換頻道面對中國，台灣AIT新館落成和馬哈地訪日都具有牽制中國的連動效應，絕非偶然。