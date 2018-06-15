南韓地方選舉及國會議員補選 執政黨大獲全勝

2018-06-15 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕南韓在6月13日舉行地方議會與地方各級政府首長大選暨國會議員補選，南韓總統文在寅所屬的執政黨、自由派領頭羊共同民主黨陣營大獲全勝，而南韓政壇的保守派、最大反對黨自由韓國黨則慘敗，全國執政的比例大幅衰退。

綜合媒體報導，南韓這次的地方選舉投票率創下新高，達60.2%，雖然這次選舉的消息幾乎被文金會與川金會的風頭掩蓋，不過高投票率也足顯選民對於保守派先前爆出的干政案仍怒氣難消，用選票再教訓一次。

外界將本次大選視為總統文在寅的期中考試，他成功促使美國與北韓在新加坡召開峰會的成就有助於拉抬自由派在大選的聲勢，韓半島無核化與兩韓和平的願景也被視為勝選的有利因素之一；南韓全國17個一級地方首長，共同民主黨就奪下14個，而國會補選12席議員也搶下11席；執政黨陣營不但在國會的席次正式過半，全國各級地方首長與地方議會勝選的席次也大幅超過保守派陣營。

不過也有分析指出，執政黨除了控制中央政權外，在這次大選後地方政權也被執政黨所掌握，由此而生的權力失衡令人擔憂。

勝選後文在寅於昨天（14日）透過青瓦台發言人表示，感謝選民的信任與支持，將擺正心態，戒驕戒躁地踏實工作；地方選舉投票創下23年以來新高，感謝國民予以的信任，我深感責任重大。

同日，自由韓國黨的黨魁洪準杓擔起大選慘敗的重責，除勉勵黨員要齊心協力，再次贏回選民的信任外，也引咎辭去黨代表一職。