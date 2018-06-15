遭逢罕見沙塵暴 NASA火星探測器「因禍得福」

NASA公布上月31日至本月11日間，機會號所在位置與沙塵暴的變化。（擷取自NASA）

2018-06-15 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕火星上月底爆發規模史無前例的劇烈沙塵暴，導致NASA派出的火星探測車「機會號」（opportunity）被迫休眠至今，一度傳出情況危殆。不過NASA今天刊出專文，指機會號及其他探測器雖受沙塵暴影響，但也記錄下寶貴的數據，對相關研究大有幫助。

NASA位於加州帕薩迪納（Pasadena）的噴射推進實驗室火星計畫辦公室的首席科學家祖瑞克（Rich Zurek）表示，任何關於沙塵暴的觀察均有助增進人類對火星表面的認識，對於火星過去與現在氣候的相關研究至關重要。「每一次對沙塵暴等現象的觀察都讓我們的模擬系統更加完備」祖瑞克說，「或許有天能夠預測這些現象發生，就像在地球上預測颶風一樣」。

火星表面從上月30日起爆發劇烈沙塵暴，至今已逾半個月，這波沙塵暴發展相當迅速，影響範圍約3500萬平方公里，相當於火星4分之1的表面積。巨量沙塵遮蔽了太陽光，令採用太陽能供電的「機會號」系統自動進入休眠狀態，進入該狀態意味著機會號與NASA的聯繫將完全中斷，研究團隊現階段只能祈禱天氣好轉，而機會號在沙塵暴中的受損程度目前仍無法評估。

NASA表示，巨大沙塵暴目前並無止歇的跡象，這也使得機會號強制進入「休眠狀態」的日子持續推進，可能要等上幾週甚至幾個月，太陽光才能再度照亮火星表面，屆時機會號若能重新充電，將可恢復待命狀態並將相關數據回傳NASA。