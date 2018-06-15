窮人佔軍警住宅區 、燒肖像抗議 杜特蒂怒斥「你們瘋了嗎？」

杜特蒂呼籲貧民組織盡快離開住宅區，他也對在街頭抗議的左派份子喊話，「你們把我的肖像燒掉，然後再跟我討房子。你們瘋了嗎？」（美聯社）

2018-06-15 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓都市貧民組織（Kadamay）的成員，不滿當局任由軍警住宅區變空城，自13日起便前往該住宅區佔領抗議；對此，菲律賓總統杜特蒂則呼籲，要求組織人員盡早撤離，否則將派遣警力強行驅離。

綜合外媒報導，約有500名貧民組織成員，13日前往馬尼拉東邊羅德里茲（Rodriguez）鎮的軍警住宅區抗議，他們認為，當局原規劃要將住宅區給軍警使用，卻因該地距市區遙遠、且大部分軍警均有能力購買空房，導致住宅區僅有少數住戶入住，原能給民眾居住的房間，就這樣白白變成空屋。

都市貧民組織進一步指出，該問題發生後，他們便試圖與國家房屋委員會、羅德里格茲地方政府進行對話，卻都不受到重視，痛批國家房屋委員會「忽視人民居住的基本權利」。

杜特蒂在村長們面前演講表示，他特別交待要警察不要先動粗，不過「若要殺人才能執行法規，那就這樣做吧」，甚至口出狂言表示「若因此造成5、6、7人死掉，我也不在乎」；杜特蒂呼籲貧民組織盡快離開住宅區，他也對在街頭抗議的左派份子喊話，「先把我的肖像燒掉，然後再跟我討房子，你們瘋了嗎？」