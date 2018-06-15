人類行為威脅動物 研究：哺乳類漸漸變成夜行動物

研究發現，哺乳類因為受到人類行為影響，漸漸變成夜行性動物。（美聯社）

2018-06-15 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕人類雖然是哺乳類動物，卻因為掌握科技、文明等獨特性，發展出自己的社會。不過最近一項研究發現，哺乳類因為受到人類行為影響，漸漸變成夜行性動物了。

綜合報導指出，美國柏克萊加利福尼亞大學（University of California at Berkeley）研究發現，許多哺乳類因為受到人類夜間行為影響，生活作息也變得日夜顛倒。就算人類只是進行爬山等對動物無害的行為，哺乳類們也容易遭驚動，因此近年來生活在人類附近的哺乳類越來越常習慣在夜裡活動，就連獅子也變成在夜間獵食。

德國法蘭克福大學（Goethe University Frankfurt）生態學家塔克（Marlee Tucker）表示，人類的任何行為都容易被其他哺乳類視為威脅，這其實相當嚇人。就算人類沒有要影響動物的自覺，仍然對牠們造成改變。

研究指出，從短期層面來看，哺乳類變成夜行性動物對大家都有好處，如果牠們可以將活動時間與人類錯開，就能減少人類與動物間疾病的互相傳染。像是在加州聖克魯斯山脈（Santa Cruz Mountains），郊狼習慣在夜裡授獵，人類則喜歡在白天爬山、騎車，因此兩者可以和平共處。

然而若長期來看，夜間活動卻可能讓動物們陷入危險中，因為動物在夜裡不容易看清楚東西、移動速度也較慢，這可能會讓他們更難找到食物、水源，甚至是保護自己。非洲坦尚尼亞盧哈國家公園（Ruaha National Park）就有許多動物就為了避開人類，反而成為飢餓獅子的獵物。