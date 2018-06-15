累垮清潔工！強國萬人龍蝦宴 一夜製造30多噸垃圾

中國江蘇盱眙13日舉行一年一度的「萬人龍蝦宴」，海內外5萬食客慕名而來。（圖擷取自微博）

2018-06-15 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇盱眙13日舉行一年一度的「萬人龍蝦宴」，海內外5萬食客慕名而來，各種口味的龍蝦輪番上陣，主辦單位準備50噸的龍蝦一夜掃光。龍蝦宴散席後，當地政府出動300多名清潔人員，清理長達5個多小時，清出共30餘噸的垃圾。

綜合媒體報導，13日當天下午4時左右，室外氣溫接近36度，雖然氣溫炎熱，但仍抵擋不了「蝦粉」的熱情，已讓主辦地點盱眙都梁廣場擠得人山人海，數千桌椅在短時間內被全部佔領。晚間6時左右，不少晚來的食客們已經找不到位置，只能在看台上佔位置，而空氣已經瀰漫著一股龍蝦味。

食客們大快朵頤吃龍蝦，宴席後卻讓清潔人員忙翻天。當地政府出動300名清潔工人和志工，清理散落在廣場的龍蝦殼、啤酒瓶等物，清理時間長達5個小時，清出各類垃圾30多噸。

室外氣溫接近36度，雖然氣溫炎熱，但仍抵擋不了「蝦粉」的熱情。（圖擷取自微博）

龍蝦宴散席後，當地政府出動300多名清潔人員，清理長達5個多小時，清出共30餘噸的垃圾。（圖擷取自微博）