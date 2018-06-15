川普和3子女被控基金會謀私利 遭紐約州檢察長起訴

美國紐約州檢察長對川普和他3名子女起訴。（法新社資料照）

2018-06-15 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州檢察長對川普基金會（Donald J. Trump Foundation）提起訴訟，起訴美國總統川普與他3名子女，在過去10多年來非法使用該基金會當作個人「支票簿」以謀取私利，也包含川普在2016年的競選活動。

綜合媒體報導，紐約州檢察長恩德伍德（Barbara Underwood）要求法院解散川普基金會，並禁止川普和其長子小唐納、次子艾瑞克（Eric Trump）、長女伊凡卡擔任非營利組織職務。川普的3名子女從2006年加入該組織的董事會，但伊凡卡2017年辭去職務前往白宮工作。

恩德伍德指出，檢察單位進行21個月的調查，揭露川普基金會和其競選團隊「廣泛的非法政治協調」、「屢屢蓄意假公濟私」，使川普的個人、商業和政治領域受益。

起訴書提到，2016年川普利用基金會的慈善基金支付他的訴訟費用，並推銷他的川普品牌飯店，以及支付個人開銷，包括為一幅掛在川普高爾夫球場的川普肖像。川普利用2016年1月28日的電視轉播募款活動，募款280萬美元用於他的競選活動。

川普在推特上回應，稱這個起訴是「可笑的」，表示民主黨捏造一個不實的罪刑，並企圖透過基金會來傷害他，誓言不會與紐約州檢察長就案件和解。