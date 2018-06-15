美官員：美韓聯合軍演無限期暫停

2018-06-15 00:16
美國官員證實，美國與南韓的大型軍事演習已「無限期暫停」。（路透）
〔中央社〕美國一名高層官員今天告訴記者，美國與南韓的大型軍事演習已「無限期暫停」。
川普總統12日表示，美國將中止與安全盟邦南韓之間的演習；但並未說明，何時開始凍結這些「挑釁」性演習。
上述官員說：「朝鮮半島的重大軍事演習已無限期暫停。」
美、韓雙方軍隊通常自8月展開的「乙支自由衛士」演習（Ulchi Freedom Guardian）為期2週，為電腦兵棋推演。
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美國官員證實，美國與南韓的大型軍事演習已「無限期暫停」。（路透）
〔中央社〕美國一名高層官員今天告訴記者，美國與南韓的大型軍事演習已「無限期暫停」。
川普總統12日表示，美國將中止與安全盟邦南韓之間的演習；但並未說明，何時開始凍結這些「挑釁」性演習。
上述官員說：「朝鮮半島的重大軍事演習已無限期暫停。」
美、韓雙方軍隊通常自8月展開的「乙支自由衛士」演習（Ulchi Freedom Guardian）為期2週，為電腦兵棋推演。
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