英研究：得第2型糖尿病老年患帕金森氏症風險增32％

2018-06-14 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學學院（UCL）在美國神經病學會的醫學期刊《神經內科》（Neurology）發布最新研究指出，第2型糖尿病患者在老年時期，罹患帕金森氏症的機率比起常人要高出32%，該病症會使運動神經退化。

綜合外媒報導，倫敦大學學院研究人員查閱來自國立醫院12年來的數據資料庫，將200萬名因第2型糖尿病住院之病患與600萬名沒有糖尿病的人們做比較，發現有1萬4252名糖尿病患在晚年時期被診斷出罹患帕金森氏症，600萬名非糖尿病患中，則有2萬878人晚年被確定患有此病症。

研究指出，年紀介於25歲至44歲的第2型糖尿病患，晚年發生帕金森氏症的風險更高，另外若病患帶有其他糖尿病併發症，罹患帕金森氏症的機率可高達49%，研究作者湯姆華納（Tom Warner）教授表示，過去的研究發現糖尿病和帕金森氏症有超過400個相關基因，這2種疾病都有共同的遺傳因子。

英國帕金森氏症公司（Parkinson's UK）研究經理貝琪．波爾特（Beckie Port）博士認為，這項研究為迄今闡述第2型糖尿病與帕金森氏症互有關連的最有力證據，「這2種疾病可能以相似的方式影響細胞」，「理解這2疾病之間的聯繫，可能有助開發減緩帕金森氏症發病療法，這是目前醫學辦不到的療程」。