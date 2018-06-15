香港「一地兩檢」！ 西九龍站 「割讓」出中國司法管轄區

中國廣深港高鐵香港段預定今年9月通車，港府已決定在香港段總站（即西九龍站）實施「一地兩檢」。圖為高鐵站入境檢查區，可見中國邊檢字樣。（路透）

2018-06-15 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣深港高鐵香港段預定今年9月通車，港府已決定在香港段總站（即西九龍站）實施「一地兩檢」。今日晚間10點，香港立法會完成審議高鐵一地兩檢條例草案，並獲三讀通過，將讓位於香港境內的西九龍站，部分實施中國法律。

綜合港媒報導，被香港大律師公會視為違反「基本法」的一地兩檢條例草案，在香港社會引起極大爭議，但仍在親中建制派立法會主席梁君彥嚴限時間、限制議員發言的情況下急速過關，以40票贊成、20票反對、1人棄權通過三讀。

港府運輸及房屋局局長陳帆在回應議員的總結發言時表示，中國及香港政府對於尊重一國兩制、「基本法」的堅持，比反對草案的議員更執著，更有承擔、更有決心，呼籲大家以赤誠之心，開放的胸襟，理解一地兩檢，相信時間可以證明一切。

《立場新聞》指出，一地兩檢是為方便中國人員在香港執行通關、出入境及檢疫手續，將原本在香港境內、實施香港法律的範圍，列入中國管轄區，實施中國法律，被質疑違反「基本法」第18（3）條。

根據草案，高鐵西九龍站中國口岸區範圍，包括B2入境層、B3離境層和B4月台層，以及連接B2至B4扶手電梯，都屬中國司法管轄區，也涵蓋了在香港段行駛、停留及上下客期間的列車車廂。

《香港01》指出，香港大學法律學院首席講師張達明形容，一地兩檢過關是香港法治的黑暗一頁，整個立法過程已超越人大釋法的範疇，人大常委會在沒有基本法條文的基礎下，以人大常委會的決定作為法理依據，這是破壞「基本法」。