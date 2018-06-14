倡男女平等 德社民黨員提案：用公帑拍平權色情片

德國柏林市有政治人物提議，讓國家出錢拍攝女權主義的色情短片，以表現男女雙方性愛時地位平等。（法新社）

2018-06-14 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕男女平權是目前世界最重要議題之一，德國柏林市有政治人物提議，讓國家出錢拍攝女權主義的色情短片，以表現男女雙方性愛時地位平等。

《德國之聲》報導，柏林市社民黨的黨代會上，有人提出用公帑拍攝兩性平權的色情影片，並讓這些影片可在公共電視台的影音庫裡供人免費觀看和下載。提案指出，目前「主流色情影片傳播性別歧視和種族歧視等固有偏見，對消費者造成長期影響。它們讓年輕人對性生活產生不切實際的期待，阻礙他們對自己身體和性功能樹立自信」。

根據市場研究機構「Netzsieger」的調查，德國18歲以下的青少年中，有40%在網路尋找色情影片，看這些影片將讓他們對自己的行為缺乏信心，給真實的性愛經驗施加負面影響。

起草提案的托姆說，主流色情片不能取代性教育，但可成為其中一部份，「無論如何，需要推出其他可供選擇的東西，它必須是無償的，因為年輕人不會花錢購買色情片。」

女權活動人士梅里特（Laura Méritt）歡迎社民黨提出議案，「如果女權色情片得到公共財政的支持，它便必須滿足特定的條件，必須是我們呼籲的『公平』或者有倫理高度的色情片」。

報導指出，女權主義色情片將拒絕非人道主義概念，也向非異性性愛提供另外的選擇；換言之，它將代表新型的色情，會讓現有的色情產業受到震盪。