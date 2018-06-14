日本人氣景點排名 老外遊客最愛的是這裡...

京都伏見稻荷大社連續第5年位居TripAdvisor網站最受外籍遊客歡迎日本景點榜首。（歐新社）

2018-06-14 19:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕旅遊網站TripAdvisor日前公佈最受訪日外籍旅客喜愛的30個景點與排名，榜首是以朱色千本鳥居聞名的京都伏見稻荷大社，此外，前十大人氣景點中有8個位於西日本，顯示老外旅客對西日本景點的喜愛高於東日本。

京都伏見稻荷大社已是連續第5年高居最受老外歡迎景點之冠，而另一個擠進前十大的京都景點，是排名第8的金閣寺；排名2到5的老外人氣景點依序為廣島市和平資料紀念館、廣島縣宮島、奈良東大寺，以及東京新宿御苑；其中新宿御苑與神奈川縣箱根雕刻之森美術館（排名第9）是唯二擠進前十大的東日本景點。

以日本各都道府縣來分，外籍旅客間人氣最高的是京都（含京都府與京都市），不但拿下冠軍、前30名中佔了7個，就連初入榜的3個景點中，京都也搶下2個（27名的平等院與30名的三千院）；諷刺的是，同樣位於西日本的大阪儘管遊人如織，但卻完全沒有景點上榜。

此外，日本人並太熟悉的東京新宿武士博物館排名高居第14；該博物館展示有日本刀與武士盔甲，還提供變裝體驗，導覽也以外文為主，明顯是針對老外的景點，評價也幾乎都是外文。

此一排名是根據截至今年3月為止的過去1年來發表於TripAdvisor網站上的外語評價分析彙整而成。