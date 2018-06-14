被養在廁所裡！4歲女童遭父菸燙背 眼睛被揍到睜不開

中國貴州傳出虐童案，受虐4歲女童被打到不成人形，衣服上還有斑斑血漬。（圖擷自微博）

2018-06-14 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州爆出慘絕人寰的虐童案，一名4歲女童遭到父親與繼母施虐近半年，除了背上有大大小小的菸燙傷痕跡外，眼睛還被揍到張不開，更扯的是，還被養在「廁所裡」，今（14）日遭親戚通報，最後警方介入調查並將小妹妹送醫治療。

據《新京報》報導，清鎮市一名4歲女童本來與爺爺奶乃共同生活許久，今年1月父親取得監護權，被接去跟爸爸還有繼母同住，沒想到卻是長期遭受虐待的開始。

揭發事件的楊男指出，女童平常被布條綑住雙腳，綁在客廳或廁所，只有父親晚上下班到家，她才能「放風」跟吃飯。

此外更提供女童遭虐證明，照片中女童背上有大小不一，遭菸燙傷的紅黑色傷疤，白色的衣服上疑似有乾掉的紅褐色血漬、小小的手臂上有長長一條剛結痂的瘡疤，更令人不忍的是，女童的雙眼被揍到瘀血腫起，幾乎睜不開。

發現女童疑似遭受虐待的時間為上個月，今日上午，他的家人再度登門拜訪，女童父親推拖說已經把妹妹送去爺爺奶奶家了，不料卻發現屋內廁所門會動，才驚覺事態不妙，果不其然，推開門後發現遭受長期毒打、傷口化膿的小女童，立刻通知警方。

警方到場後，先將女童送往醫院救治，表示，經查證若生父與繼母有涉及違法情事，會依法逮捕，目前仍不確定是否有他人涉及此案，會再進一步追查。