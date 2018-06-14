311地震7年後 東電首表態：討論廢除福島第二核電廠

東電社長小早川智明今日與福島縣知事內堀雅雄會面時，針對福島核二廠，首度表示「希望朝著廢爐方向進行具體評估。」（美聯社）

2018-06-14 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電力公司今（14）日宣示，將討論廢除福島縣內的福島第二核電廠。福島第一核電廠已因311地震嚴重損壞而全面廢爐，若第二核電廠4座反應爐也廢除，福島縣內的核電廠將全數消失。

綜合外媒報導，東電社長小早川智明今日與福島縣知事內堀雅雄會面時，針對福島第二核電廠，首度表示「希望朝著廢爐方向進行具體評估。」他在會後向媒體說，「已在董事會上說明全面廢爐的方針，大方向來說已獲得同意。」

小早川智明也表示，「（福島第二核電廠）維持模糊不清的狀態會妨礙到重建。不應繼續拖延（廢爐的決定）」。他強調，「承擔福島的復興責任是經營的最大課題」。

內堀知事則表示，「包括第二核電廠在內，全機組廢爐是縣民的強烈心願。要早日消除（外界對福島）全縣根深蒂固的流言（所造成的損害），這是重要的第一步」。

日本311大地震造成福島第一核電廠嚴重受損，其已開始廢爐作業，第二核電廠則受到海嘯導致浸水等影響，雖然損傷較少，但因地震自動停機後，至今都未啟動。目前用過燃料池內保管約1萬根核燃料棒。

東電表示，估計福島核一廠廢爐需耗資22兆日圓（約6兆新台幣），第二核電廠退役則將花費約2800億日圓（約761億新台幣）。