78名台灣人亞美尼亞行騙遣送中國 主嫌被判11年

前年78名台灣人在亞美尼亞涉嫌電信詐騙遭遣送中國，中國廣州市花都區人民法院昨天對29名被告，做出一審判決。圖為廣東警方當時宣布偵破這起案件，示範嫌犯在詐騙過程中用對講機模擬警方辦公場所環境聲情形。（中央社）

2018-06-14 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕前年78名台灣人在亞美尼亞涉嫌電信詐騙遭遣送中國，中國廣州市花都區人民法院昨天對其中第一批詐騙犯、29名被告做出一審判決。判處主嫌陳俊志、林宗儒有期徒刑11年和10年6個月，其餘27名被告人判刑3至10年不等，併處罰金。

廣東花都法院審理後查明，陳俊志、林宗儒等29人在2016年7月至8月間，已非法占有為目的，在亞美尼亞境內組織犯罪集團，透過冒充行動客服人員、公安局及檢察院工作人員身分等手段，虛構被害人因欠繳電話費、而被人盜辦電話卡並涉及犯罪等虛假事實，對中國民眾進行電信詐騙，前後騙取金額高達人民幣166萬元（約新台幣780萬元）。

法院認為，主嫌陳俊志、林宗儒在亞美尼亞組織犯罪集團，冒充中國司法人員，再隨機針對中國居民詐欺，其詐騙金額龐大，各被告人行為均已構成詐騙罪，須依法懲處。法院表示，上述29名被告均如時供述罪行，其中3名被告退賠人民幣11萬餘元的贓款。

根據法院通報，29名被告人均未聘請律師，法院將指派公設律師為其辯護，但並未說明這29名被告是否要上訴。

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