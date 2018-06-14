幸運拍下16隻豆娘集體交配 攝影師讚嘆生命之美

攝影師里歐日前在荷蘭南部城鎮布雷達的某處河流意外撞見，一群豆娘在河畔的蘆葦上集體交配。（圖擷自Leo Marinissen臉書）

2018-06-14 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕一名52歲的攝影師日前在荷蘭的某條河流上，偶然捕捉到16隻豆娘集體交配的畫面，當時這群豆娘在蘆葦上整齊排列，不時搖曳生姿的一起變換動作，有如一場精彩的舞蹈饗宴，讓有幸拍下畫面的攝影師驚嘆不已。

外媒報導指出，攝影師里歐（Leo Marinissen）日前在荷蘭南部城鎮布雷達（Breda）的某處河流意外撞見，一群豆娘在河畔的蘆葦上集體交配，身為攝影師的他立刻拿起相機紀錄下這群豆娘勝似優美舞蹈的交配儀式。由Leo Marinissen捕捉到的畫面可看到，這群豆娘集體於浮在水面上的蘆葦整齊排列，並不時變幻動作，看上去就像是一段經過精心排練的舞蹈動作，讓人驚嘆連連。

雖然豆娘不斷變換動作也為拍攝帶來一些挑戰，但里歐還是拍下不少奪人目光的精采畫面，據他自己形容，不管是豆娘還是蜻蜓，對牠們的喜愛不僅僅是因為牠們的稀有與罕見，也是因為從牠們身上可以看見許多生命的偉大及精彩。

蜻蜓和豆娘都是水邊常見的昆蟲，同屬於昆蟲綱的蜻蛉目，在台灣已知的蜻蜓目昆蟲約有150多種，全世界則有將近5800種，其中蜻蜓的體型比較壯碩，飛行速度很快，後翅基部較前翅基部明顯大一些；豆娘則是較為纖細，飛行力也不如蜻蜓，前翅的形狀、大小則是與後翅相近。兩者最容易的分辨方式，是大部分的豆娘在停棲時，會把翅膀合攏豎於胸部背側，而蜻蜓的兩對翅膀則是會在身體兩側平展。

有攝影師在荷蘭意外捕捉到16隻豆娘集體交配的畫面，當時這群豆娘集體於浮在水面上的蘆葦整齊排列，並不時變幻動作。（圖擷自Caters News）

16隻豆娘不時變幻動作，看上去就像是一段經過精心排練的舞蹈動作，讓人驚嘆連連。（圖擷自Caters News）

雖然豆娘不斷變換動作也為拍攝帶來一些挑戰，但里歐還是拍下不少奪人目光的精采畫面。（圖擷自Caters News）

蜻蜓和豆娘都是水邊常見的昆蟲，同屬於昆蟲綱的蜻蛉目，在台灣已知的蜻蜓目昆蟲約有150多種。圖為秋紅蜻蜓。（資料照）