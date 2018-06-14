科學家的浪漫！霍金的聲音將播送到黑洞長存...

霍金追思會將於當地時間週五在西敏寺舉行，他的聲音將在會後向黑洞播送。（美聯社）

2018-06-14 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）於今年3月14日逝世，享壽76歲。霍金的家人提到，雖然霍金的骨灰將保存在西敏寺，但他的聲音將放送至離地球最近的黑洞中。

根據英國《每日電訊報》報導，霍金女兒表示，霍金的聲音由知名好萊塢電影作曲家，曾以《火戰車》贏得奧斯卡最佳原創配樂獎的范吉利斯（Vangelis）譜曲，是一首表達出和平、希望訊息的樂曲。廣播將在當地時間週五舉辦的霍金追思會後進行，曾在《BBC》推出的電視電影《霍金》中飾演霍金本人的英國演員班奈迪克康伯拜區（Benedict Cumberbatch）、太空人提姆皮克（Tim Peake）都將在追思會上台致詞。

霍金的子女們也向西敏寺表達他們的感激之情，讓霍金能夠與牛頓、達爾文一同埋葬於此。

霍金的女兒露西形容，范吉利斯所製作的樂曲「美麗且具有象徵性的姿態，創造出一道與父親在世時的連結，父親深入、探索宇宙的心願一直都在他的心中。」露西指出，廣播將會向距離地球最近的黑洞「1A 0620-00」播送，「這是一段關於和平、希望的訊息，一段關於團結以及人們需要共同在地球上生活的旋律。」