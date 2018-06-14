火星沙塵暴前所未見 NASA機會號持續失聯處境危殆

火星表面爆發規模史無前例的沙塵暴，NASA派出的「機會號」探測車因而被迫進入休眠狀態。（擷取自NASA）

2018-06-14 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）13日發布聲明表示，火星表面近期爆發規模史無前例（unprecedented）的劇烈沙塵暴，龐大的沙塵揚空蔽日，導致NASA派出的火星探測車「機會號」（opportunity）被迫進入休眠狀態，失聯至今。

火星表面從上月30日起爆發劇烈沙塵暴，至今已逾半個月，這波沙塵暴發展相當迅速，影響範圍約3500萬平方公里，相當於火星4分之1的表面積。巨量沙塵遮蔽了太陽光，令採用太陽能供電的「機會號」系統自動進入休眠狀態，進入該狀態意味著機會號與NASA的聯繫將完全中斷，研究團隊現階段只能祈禱天氣好轉，而機會號在沙塵暴中的受損程度目前仍無法評估。

NASA表示，巨大沙塵暴目前並無止歇的跡象，這也使得機會號強制進入「休眠狀態」的日子持續推進，可能要等上幾週甚至幾個月，太陽光才能再度照亮火星表面，屆時機會號若能重新充電，將可恢復待命狀態並將相關數據回傳給NASA。

然而，當太陽光被漫天沙塵遮蔽時，火星表面氣溫將隨之驟降，特別是夜晚時的極度低溫，NASA為機會號設計的抗寒機制可能無法長時間抵禦酷寒的惡劣天氣，尤其在電力不足的情況下。不過NASA也表示，機會號目前所在區域即將進入夏季，氣溫回升的狀況將對機會號的處境有所幫助。