中國女子車禍「胸腔爆開」命危 台灣醫生在澳跨海救命

2018-06-14 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州日前發生重大車禍，一名女駕駛在橋上自撞護欄，導致胸壁塌陷「直見肺部」，當時緊急送院後，院方醫師見情況嚴重，將狀況傳至微信全球知名外科專家群組，當時台灣高雄榮民總醫院唐逸文教授正在澳洲參加全球胸外科領域的研討會，唐醫師乾脆將狀況投放至會議上，成功救援。

綜合中媒報導，本月2日上午，當時一名開著白色轎車的徐姓女子，突然在富春江大橋上失控自撞護欄，當時車體整個倒翻，女子胸部當場被護欄刺穿，傷口達30至40公分長、肋骨嚴重毀損，開放性傷口的周圍遍佈碎玻璃、車體殘骸碎片及頭髮等等。

徐女當時被緊急送往杭州富陽區第一人民醫院，胸外科主治醫師馮侃當時認為，徐女因為開放性傷口有大量異物噴入，萬一清潔不夠，將清創縫合與鋼板內固定一併進行，容易造成傷口感染，嚴重恐導致肌肉壞死，但是徐女肋骨已嚴重缺損，如果兩者分開做，將會有生命危險。

在兩難的前提下，馮醫生將病況傳至有著500位來自全世界各地，胸外科專家的微信群組裡，來自高雄榮總的唐逸文醫師，當時正好在澳洲開醫學會議，唐醫師當機立斷，將徐女狀況投放置螢幕上，讓在座好手一同商討，經過全球專家們的討論，他們建議清創縫合與內固定手術同時進行，理由是胸壁肌肉多、血液供應狀態佳，較不易造成感染，只要給予適當抗生素與引流，相信可以渡過難關。

最後馮醫生採納各方意見，決定清創縫合與內固定一同進行。術後病人狀況良好，這場跨國手術合作大功告成，讓各方醫師都放下心中大石。