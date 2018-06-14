醫病》考試成癮！學霸們的「嗜考症」 成新心理疾病

有心理學家表示，越來越多學霸有人際、個性上的障礙，罹患「嗜考症」這種新型的心理疾病。圖為示意圖，與人事新聞事件無關。（資料照）

2018-06-14 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕喜歡考試已經變成一種心理疾病！中國媒體報導，越來越多孩子成為「考試專家」，除了考試以外的人際互動都有障礙，只要沒有取得優異的成績，嚴重可能自殘來懲罰自己。心理醫師認為，「嗜考」已經變成一種新型態的心理疾病，需要外界的關注，才有改善的可能。

據《瀋陽晚報》報導，成績優異的孩子恐怕也需要注意，在競爭激烈的大環境中，「嗜考症」有越來越普遍的趨勢，這些優異的學生透過考卷上的數字來衡量自己的價值，唯有考試得高分，他們的人生才有意義，反之會陷入嚴重的自暴自棄狀態，更嚴重的還會出現自殘傾向，讓心理學家憂心不已。

從各項病例來看，從小到大都拿獎學金的優秀「學霸」，卻有著嚴重的人際問題，因為生活重心全是讀書、考試，患者家中所考取的證書多到都快滿出來，卻沒辦法去上班，因為不擅與人交際，常常做不到1個月就離職。

此外，還有孩子把分數當作一生最重要的事，有父母反映自己的寶貝女兒平常都面無表情，只有考高分才會笑，如果沒有達到自己的期許，就會把自己關進房間，狂搧自己巴掌、絕食來表達不滿。

心理專家指出，嗜考症為近年來出現的一種新型心理症狀，資優生一旦心理崩塌，後果會更嚴重，因為考試成為人生唯一的支柱，考得好就什麼都好，拿高分成為滿足自尊與存在感唯一的管道。

醫師表示，會有這種原因，不外乎是父母、教育制度過度獎勵、過度神化高分這件事，導致孩子對考試著迷，當爸媽拿孩子當作與他人比較的籌碼時，孩子心理壓力也會跟著上漲，醫師建議，應該多多培養孩子廣泛興趣，不要讓孩子變成一個高分機器人。