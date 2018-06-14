饕客啖生蠔染罕病險癱瘓 餐廳判賠2億元

美國一名男子因吃生蠔導致食物中毒，進而罹患罕病，讓他差點癱瘓。佛州陪審團判涉事餐廳賠男子670萬美元（約新台幣2億元）。生蠔示意圖。（資料照）

2018-06-14 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一對夫妻在餐廳大啖生蠔，未料餐後因食物中毒上吐下瀉，丈夫甚至因此罹患罕病險終生癱瘓，現雖已康復，卻導致他的感官神經永久傷害。佛州法院日前判決該餐廳應賠償夫婦670萬美元（約新台幣2億元）。

綜合外媒報導，馬丁尼茲（Angel Martinez）與太太瑪麗亞（Marie Elena Martinez）是佛州「龍蝦港」餐廳（Lobster Haven）的熟客，兩人2013年12月光顧該餐廳，照慣例點了2隻3磅的龍蝦和一打藍點生蠔，回家後兩人卻突然上吐下瀉，馬丁尼茲三週後更突然昏倒。

送醫急救後，馬丁尼茲腰部以下仍出現癱瘓情形，出院後，長達數月無法行走，甚至要花時間學習走路。醫生則表示，馬丁尼茲因食物中毒，免疫系統功能及神經演變成「格林巴利症候群」，是一種罕病。

醫生進一步表示，「格林巴利症候群」發病後會影響感官神經、身體的動作、自主神經，即便時隔多年已康復，但他這輩子都將承受感官神經受損導致的疼痛。佛州陪審團日前裁定，「龍蝦港」餐廳須賠償夫婦670萬元美金（約新台幣2億元）。